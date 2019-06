Come arredare la casa al mare

Una casa per le vacanze consente di esprimere la propria vena più creativa giocando con materiali e colori. Da affittare ad altri o vivere in prima persona, con la famiglia o gli amici, ecco alcune idee e consigli per rendere la vostra casa per le vacanze unica e accogliente.

Lo stile

Easy non vuol dire confuso. Meglio valutare attentamente qual è lo stile che ci piace davvero: marinaro classico, orientaleggiante ed esotico, shabby chic o moderno, per realizzare una casa perfetta per le nostre vacanze è necessario avere un preciso filo conduttore per l'arredamento

Stare comodamente in compagnia

Le vacanze sono il periodo ideale per stare in compagnia di amici o parenti. Indispensabili quindi divani (possibilmente letto) e poltroncine, e tante sedie, tutti possibilmente in materiali pratici e facilmente lavabili. Coperture, rigorosamente in fresco cotone stampato o monocolore, cuscini, pouf e stuoie daranno il giusto carattere all’ambiente

Le pareti

Le pareti sono un elemento fondamentale, decisamente da non trascurare. Sempre meglio scegliere tinte chiare e colori neutri, come il bianco o l'avorio, che renderanno anche il più piccolo degli ambienti luminoso e accogliente. Per evitare piattezza e monotonia basteranno alcune stampe e dettagli come inserti colorati - in legno o ceramica - o pochi tocchi di colore ad esempio nelle immancabili nicchie con ripiani.

Da considerare la carta da parati, che dà un immediato carattere all'ambiente, è facilmente applicabile ed è lavabile.

I materiali

L’ambiente informale e rilassato che accompagna i soggiorni al mare consente di utilizzare arredi in materiali semplici che comunque è preferibile scegliere resistenti all’umidità e lavabili

Spesso rifugio dei mobili vecchi e dismessi, la casa al mare è ideale per qualsiasi stile di "recupero", dal marinaro allo shabby chic: con un po' di pazienza, spazzole, pennelli e vernici atossiche, qualsiasi arredo potrà essere reinventato come più ci piace I dettagli

Se i mobili sono importanti, i dettagli sono fondamentali: lanterne, conchiglie, stelle marine, tende e ombrelloni per il giardino o terrazzo, e chi più ne ha più ne metta.

Funzionalità

Di ritorno dal mare non mancano mai gonfiabili, giocattoli, borse ,scarpe e creme solari. Meglio prevedere all'ingresso una zona in cui sistemare gli ingombri per averli poi a portata di mano il mattino successivo.

Tessuti

I tessuti devono essere freschi. Certamente da preferire i materiali naturali come il lino o il cotone.

Le stoviglie

Pranzi e cene in compagnia richiedono una tavola all'altezza dell'occasione. Perfetti i piatti in ceramica della Costiera o, in ogni caso, tinte allegre e vivaci.

Prodotti disponibili sul web per arredare la casa al mare

Lavandino lavabo

Scarpiera di legno

Set da Pranzo per Esterni

Divano letto