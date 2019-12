Casa: nasce l'Agenzia sociale napoletana

E' appena nata ed è già in attività l’Agenzia Sociale per la Casa. Si tratta di una struttura che ha lo scopo di aiutare, concretamente, le persone e i nuclei familiari in condizioni di povertà abitativa e/o economica derivata dalla mancanza di lavoro, fornendo non solo un contributo economico ma anche appositi servizi che contribuiscano a ricostruire una stabilità complessiva.

L'attivazione dell'Agenzia Sociale per la Casa, come ha spiegato in commissione Welfare l’assessore Monica Buonanno, è stata resa possibile dai finanziamenti del Pon Metro 2014 - 2020, gestiti direttamente dal Comune nel ruolo di organismo intermedio.

Intercettare i potenziali beneficiari del percorso sarà compito dei Servizi Sociali Territorial. L'Agenzia farà base in piazza Cavour, presso il servizio Politiche per la casa, e opererà attraverso sportelli nelle varie municipalità.