Vomero, via Scarlatti: in arrivo lo store Flo'reiza

“ Questo mese di dicembre si apre con una buona notizia per il Vomero, quartiere commerciale per antonomasia del capoluogo partenopeo, con circa 1.600 esercizi a posto fisso, alcuni dei quali della grande distribuzione, su un territorio di appena due chilometri quadrati - esordisce Capodanno -. In dirittura d'arrivo i lavori per l'allestimento del nuovo store della marca "Flo'reiza", made in Florence, che opera nel settore dell'abbigliamento e degli accessori per la donna, e che aprirà nei prossimi giorni nei locali già occupati da un negozio Camomilla, con accesso da via Scarlatti, 166/G e con vetrine che affacciano anche su via Luca Giordano ".

" Un'azienda italiana, con una produzione made in Italy, che, stando a quanto si rileva dalle notizie attinte da internet, nasce appena tre anni fa, nel 2014, da un progetto che prende il nome dall'unione di Firenze e di Ibiza - puntualizza Capodanno - In tre anni il marchio Flo'reiza ha avuto un grande successo, espandendosi non solo in Italia ma anche all'estero. Attualmente infatti, stando ai dati riportati sul sito internet dell'azienda, nella pagina degli stores, vanta già 72 punti vendita in Italia e due all'estero, ai quali si aggiungono continuamente nuove aperture, tra le quali, nei prossimi giorni, anche quella di Napoli, con l'obiettivo di arrivare a breve a 80 punti vendita solo nel nostro Paese ".