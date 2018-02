Vomero,via Luca Giordano: il mistero della fioriera "ballerina"

" Con ordinanza dirigenziale n. 211 del 4 aprile 2017, avente ad oggetto la regolamentazione della disciplina di accesso all’Area Pedonale Urbana (APU) di via Luca Giordano e nei tratti successivi, in esecuzione alla Delibera di G.C. n. 102 del 2 marzo2017, sono stati regolamentati gli accessi nell'area pedonale urbana di via Luca Giordano - esordisce Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari -. Tale regolamentazione prevede i seguenti provvedimenti: "divieto di transito veicolare, con sbarramento dal lato di piazza degli Artisti, consentendo l’accesso, dal lato di via Consalvo Carelli, esclusivamente alle seguenti categorie: a) veicoli dei residenti, identificabili dalla esposizione dei documenti di circolazione, e dei possessori di posto auto fuori sede stradale, entrambi diretti agli accessi laterali sul tratto interessato; b) veicoli di servizio, delle Forze dell’Ordine, di soccorso, di emergenza e dell’Amministrazione comunale; c) veicoli degli Enti erogatori di servizi di pubblica utilità che devono effettuare interventi sul tratto interessato dal divieto; d) veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti del tesserino di cui al decreto Ministeriale - Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici dell’8 giugno 1979, n. 1176, regolarmente rilasciato dalla competente autorità; e) altre eventuali eccezioni come il trasloco di suppellettili e simili, potranno essere autorizzate dal competente Comando di Polizia locale ".

" La stessa ordinanza - continua Capodanno - anche per i restanti tratti di via Luca Giordano, classificati come area pedonale urbana, fino alla confluenza con via Scarlatti, sarà consentito l'accesso degli stessi veicoli prima indicati: "- con sbarramento lato Carelli ed accesso lato Pitloo, nel tratto compreso tra via Consalvo Carelli e via Pitloo; - con sbarramento lato Pitloo ed accesso lato Solimene, nel tratto compreso tra via Pitloo e Solimene; - con sbarramento lato Solimene ed accesso lato Scarlatti, nel tratto compreso tra via Solimene e via Scarlatti ".

" Da quando è stato varato tale provvedimento - ricorda Capodanno - si è verificato una situazione paradossale che sta destando l'interesse dei vomeresi, un vero e proprio "mistero" al punto che qualcuno ha deciso di ricorrere alla cabala. Si tratta della fioriera "ballerina" posta al centro della carreggiata di via Luca Giordano all'incrocio con le vie De Mura e Carelli, che il mese scorso è finita anche in un servizio mandato in onda nella trasmissione satirica di Canale 5, "Striscia la notizia" con un servizio che è possibile visionare al link: http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/ztl-violate-a-napoli_30210.shtml ".

" In pratica - puntualizza Capodanno - accade che gli uffici preposti provvedono a sistemare le cinque fioriere del varco, in modo che non si possa accadere con le autovetture all'interno del tratto pedonalizzato, ma il giorno dopo misteriosamente la fioriera centrale, che pure ha un peso tale da non poter essere mossa facilmente, viene spostata lateralmente in modo da creare un varco che consenta l'accesso dei mezzi su gomma all'interno dell'isola. Il tutto dinanzi a un plesso scolastico che ospita centinaia di bambini ".

" La cosa si sta verificando da alcuni mesi a questa parte. L'ultima volta proprio in questo fine settimana - sottolinea Capodanno - Infatti, come si può osservare nell'allegata fotografia, ieri, venerdì, il varco appariva regolarmente chiuso, mentre oggi, con lo spostamento della fioriera centrale, è tornato di nuovo aperto. Un mistero che , volendo, potrebbe essere facilmente svelato per assumere i provvedimenti del caso nei confronti di quanti, in difformità a quanto disposto dall'ordinanza comunale, operano sistematicamente lo spostamento della fioriera, ribattezzata "ballerina" ".

" Peraltro il problema potrebbe essere risolvo in maniera definitiva - propone Capodanno - se, invece di utilizzare delle fioriere mobili, ai varchi dei tratti pedonalizzati venissero posti, così come già avviene altrove, dei dissuasori a scomparsa, che avrebbero anche il vantaggio di poter essere gestiti, a mezzo di telecomandi, per il transito, in caso di emergenza, dei mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine ".