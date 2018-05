Vomero: un domenica tra rifiuti e imballaggi abbandonati. Una costante, anche per la carenza dei necessari controlli

" Una domenica con tanta gente in strada e con molti negozi aperti ma, purtroppo anche con tanti rifiuti e imballaggi di cartone abbandonati lungo i marciapiedi e le carreggiate del Vomero " esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che sta conducendo da tempo una vera e propria guerra nei confronti degli incivili che non rispettano gli orari ma che punta il dito anche contro la carenza dei necessari controlli, atti a individuare i trasgressori, comminando loro le sanzioni del caso.

" Tra le tante evidenzio tre situazioni topiche che si verificano con eccessiva frequenza e che sono state più volte segnalate, senza che siano stati assunti provvedimenti atti a eliminare un simile stato di cose - sottolinea Capodanno -. La prima si verifica, oramai da tempo, nella centralissima piazza Vanvitelli, nei pressi dell'uscita del metrò collinare, piazza tra le più presidiate del Vomero, dove, ancora una volta, stamattina erano presenti diversi sacchi neri pieni, oltre ad alcuni bidoncini per la raccolta differenziata che, di certo, non dovrebbero essere posizionati per strada a tutte le ore del giorno ".

" La seconda - prosegue Capodanno -, anch'essa più volte segnalata, riguarda via Consalvo Carelli dove le campane per la raccolta differenziata, peraltro piene, erano circondate e sormontare da cumuli di rifiuti, la terza, in piazza degli Artisti, a confine con il quartiere Arenella, doveva faceva brutta mostra di sé un cumulo d'imballaggi di cartone che non erano né piegati né apposti nei pressi di un esercizio commerciale, bensì abbandonati sul marciapiede, al limite della carreggiata ".

Capodanno con l’occasione invita ancora una volta gli uffici competenti dell’amministrazione comunale ad effettuare, in forma continua e prolungata nel tempo, i controlli previsti nelle ordinanze sindacali per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli imballaggi, segnatamente nei fine settimana, in modo da evitare il reiterarsi delle scene di degrado e di abbandono evidenziate, che si stanno verificando da diversi mesi a questa parte al Vomero, peraltro più volte segnalate, perseguendo e applicando le sanzioni previste nei confronti degli inadempienti.

