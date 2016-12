Vomero: s'infittisce il mistero delle panchine rotte o scomparse. L'ultima "vittima" in via Luca Giordano

Negli ultimi tempi gli abitanti della collina partenopea sono alle prese con un vero e proprio mistero, un giallo che riguarda il già precario arredo urbano delle isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano, strada quest’ultima dove, peraltro, dopo circa due anni, non sono stati ancora completati i lavori di riqualificazione, che dovevano invece già terminare il 2 novembre dell’anno scorso. Il giallo riguarda la scomparsa di alcune panchine, ma anche di alcuni cestini portarifiuti.

" Nei giorni precedenti alla scomparsa della singola panchina, realizzata con un telaio in ghisa e assi trasversali di legname, si assiste, in genere, all'improvvisa rottura della panchina, rottura che riguarda per lo più i sostegni dello schienale - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da tempo segue questa emblematica vicenda -. Poi nei giorni seguenti la panchina viene rimossa e non più sostituita, lasciando però sulla pavimentazione la traccia della passata presenza ".

“ La prima panchina a sparire fu quella all’altezza del civico 147 di via Scarlatti, dove un tempo vi era uno storico fioraio e dove attualmente c'è un negozio di golosità con tavolini e sedie, posti dinanzi allo stesso esercizio - ricorda Gennaro Capodanno -. Successivamente ne sono sparite, sempre nell’isola pedonale di via Scarlatti, altre tre, poste rispettivamente all’altezza dei civici 97, 130, e 181 “.

“ Eppure, nonostante le proteste e le segnalazioni, nulla si è più saputo circa le suddette sparizioni né le panchine in questione risulta che siano state successivamente ripristinate – sottolinea Capodanno -. Dopo alcuni mesi però il mistero delle panchine si è trasferito anche alla limitrofa via Luca Giordano. In tale strada, all’altezza del civico, 96, dove in tempi più recenti ha aperto un bar, anch'esso con dinanzi tavolini e sedie, la panchina è sparita all'improvviso dalla sera alla mattina “.

" Ma non è finita qui - puntualizza Capodanno - perché a pochi passi da quest'ultima panchina, dinanzi al civico 94, in questi giorni un'altra panchina è rotta, presentandosi con uno dei due supporti in ghisa dello schienale spezzato, lesionata al punto che, per sicurezza, l'area interessata è stata anche oggetto di un transennamento provvisorio ".

" Di certo il supporto in ferro non si è spezzato da solo - prosegue Capodanno - Potrebbe trattarsi di un atto vandalico, cosa che andrebbe appurata, visto peraltro che, a pochi passi, all'incrocio tra via Luca giordano e via Scarlatti si trova una delle telecamere della videosorveglianza, che certamente avrà registrato la scena ".

" In attesa delle indagini del caso, tese a individuare eventuali responsabilità sulla rottura e sulla sparizione delle panchine, cosa che ci auguriamo questa volta avvenga con solerzia e celerità - continua Capodanno - sollecitiamo ancora una volta l’amministrazione comunale di Napoli a far ripristinare in tempi rapidi le panchine scomparse o rotte, come quest'ultima segnalata, aggiungendone, possibilmente, anche altre, vista la forte richiesta di tale tipologia di arredo urbano, che si registra nei tratti destinati a isole pedonali, provvedendo nel contempo anche ad aumentare il numero di cestini portarifiuti, diversi dei quali anch'essi misteriosamente scomparsi ".