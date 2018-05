Vomero: quasi alla chetichella scompare un'altra libreria

" Quasi alla chetichella, per così dire in punta di piedi, dalla sera alla mattina, e senza che nessun organo d'informazione ne abbia fatto un minimo cenno, nei giorni scorsi ha definitivamente abbassato le saracinesche un'altra libreria del Vomero - annuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, da sempre attento ai mutamenti del settore commerciale del popoloso quartiere -. Dopo la chiusura delle librerie Guida e Loffredo e del reparto editoriale dell'ex FNAC, dall'inizio di questo mese al Vomero è scomparsa anche la libreria Aricò, in via Merliani, 122 ".

" Solo due volantini affissi ai lati della saracinesca, per annunciare il trasferimento in un'altra sede, nei pressi della stazione Museo del metrò - sottolinea Capodanno -. Eppure si trattava di un'apertura abbastanza recente, avvenuta a fine agosto dell'anno 2014, meno di quattro anni fa. L'inaugurazione fu salutata con grande enfasi, anche perché il nuovo esercizio andava ad occupare una parte dei locali che, per lustri, avevano ospitato la libreria Guida Merliani, la quale, a sua volta, aveva abbassato le saracinesche nel gennaio del 2012, a seguito delle note vicende ".

" Un’iniziativa quella dell'apertura di una nuova libreria, che fu ritenuta di grande valenza culturale e sociale – continua Capodanno -. Anche perché, oltre che per altri settori, come i libri per ragazzi, la saggistica e la manualistica, la libreria Aricò era specializzata segnatamente per fornire libri scolastici, un settore fondamentale per il quartiere e del quale si avvertiva una forte esigenza, pure a ragione delle numerose scuole presenti in zona “.

" In questo caso di certo non c'entra nulla il tanto vituperato, ma sovente impropriamente chiamato in causa, "caro affitti" dal momento che si tratta di un contratto che, dopo meno di quattro anni, non poteva essere certo in scadenza - aggiunge Capodanno -. Le cause della scelta di abbandonare il locale vomerese potrebbero essere piuttosto ricercate nella crisi che attraversa il settore librario e, più in generale quello della cultura, crisi aggravata dal fatto che oramai gli acquisti di libri avvengono in gran parte online ma anche dal dato che dimunuiscono sempre più coloro che s'inebriano, durante la lettura, annusando l'odore, caratteristico e unico, di un libro nuovo appena acquistato preferendo l'asettica lettura su un computer o su un tablet ".

" Invece al Vomero - ricorda Capodanno -, dove un tempo sorgevano le più note e belle librerie della Città e dove ai tavoli dei ristoranti, come la trattoria Sica, anch'essa scomparsa, uomini di cultura e artisti s'incontravano e discutevano e qualcuno lasciava versi immortali scritti su un tovagliolo di carta, negli ultimi tempi, si continuano ad aprire attività commerciali che si occupano della somministrazione di cibi e bevande, al punto che il quartiere collinare appare sempre più simile a un unico grande fast food all'aperto, piuttosto che recuperare luoghi di cultura e di aggregazione sociale. Il tutto favorito dall'indifferenza e dalla latitanza delle istituzioni preposte. Sicché al cibo della mente e dell'anima si è andato sempre più sostituendo quello che nutre unicamente lo stomaco e la pancia, con risultati negativi di chiara evidenza, specialmente per le nuove generazioni ".

" A ragione di ciò - conclude Capodanno -, all'epoca, formulammo l'auspicio che l'apertura della nuova libreria potesse rappresentare una sorta d'inversione di tendenza, rispetto alla scomparsa di numerosi punti di aggregazione sociale e culturale, quali sono appunto le librerie ma anche le sale cinematografiche, anch'esse, al Vomero, decimate da chiusure negli ultimi lustri, nella consapevolezza, come ricordava Umberto Eco, che: “Chi non legge ha solo la sua vita, che, vi assicuro, è pochissimo. Invece noi quando moriremo ci ricorderemo di aver attraversato il Rubicone con Cesare, di aver combattuto a Waterloo con Napoleone, di aver viaggiato con Gulliver e incontrato nani e giganti. Un piccolo compenso per la mancanza di immortalità”. Ma così non è stato. A riprova il dato che i locali che ospitarono prima Guida e poi Aricò, a breve, avranno una nuova destinazione, che, di certo, non sarà una libreria “.