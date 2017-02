Vomero: quartiere sempre più sporco e abbandonato. Assenti i controlli

“ Nonostante gli annunci, diffusi anche nei giorni scorsi attraverso i mass media, dell'estensione della raccolta differenziata porta a porta in diverse zone del Vomero, il quartiere purtroppo appare sempre più sporco “. La questione, ancora una volta, è sollevata dal presidente del Comitato Valori collinari, Gennaro Capodanno, il quale al riguardo precisa: “ Non si tratta di un fenomeno isolato o che riguarda solo strade, per così dire, secondarie ma anche arterie principali come via Scarlatti e via Luca Giordano, con la presenza di rifiuti solidi o d'imballaggi abbandonati su marciapiedi o per strada ".

“ Purtroppo – continua Capodanno – gli abitanti del quartiere, fortunatamente non tutti, continuano, in mancanza dei controlli da sempre promessi ma evidentemente non attuati, a depositare i propri rifiuti ad ogni ora del giorno, senza rispettare le modalità di raccolta e gli orari di deposito previsti nelle apposite disposizioni “.

“ Peggio ancora fanno alcuni commercianti – precisa Capodanno -, con imballaggi lasciati sulla pubblica via senza sovente provvedere neppure a piegare gli scatoloni di cartone al fine di creare un minor ingombro “.

“ Episodi salienti che testimoniano questo stato di cose – precisa Capodanno – erano riscontrabili anche stamani, in occasione del consueto shopping del sabato mattina, nelle centralissime via Scarlatti e via Luca Giordano. Nella prima si poteva osservare un olezzante cumulo di sacchetti, colmi di rifiuti, abbandonati sul marciapiede accanto alle campane della differenziata, mentre nella seconda un cospicuo numero d'imballaggi di cartoni erano stati abbandonati nel tratto pedonalizzando, occupando, tra l'altro, addirittura un'intera panchina “.

Capodanno ancora una volta chiede interventi urgenti per porre un freno al fenomeno denunciato, auspicando che finalmente vengano posti in atto tutti i necessari controlli per intraprendere una seria quanto costante lotta contro gli sporcaccioni che imbrattano, con i rifiuti solidi e con gli imballaggi, le strade e le piazze del quartiere collinare.