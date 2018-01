Vomero: quartiere in lutto per la morte di un decano dei commercianti

“ Una notizia che sta destando profonda commozione e cordoglio tra i tanti vomeresi che, nel corso di tanti lustri di attività, hanno avuto occasione di conoscerlo – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari - Mi riferisco a uno dei decani dei commercianti del quartiere collinare, Fortunato Ehlardo, titolare del negozio di pelletteria ma anche di articoli da regalo, posto in via Luca Giordano, al civico 117, deceduto a 82 anni, dopo una vita dedicata al commercio. Oggi l'esercizio era chiuso, in segno di lutto, con numerose persone che, commosse, si fermavano a leggere il manifesto funebre affisso sulle saracinesche abbassate “.

“ Si tratta di una delle ditte più antiche se non addirittura la più antica del settore tra quelle ancora presenti al Vomero oggi - puntualizza Capodanno - Anche se, al momento, non sono reperibili notizie precise sulla nascita di quest'esercizio commerciale, ricordo, essendo nato proprio in uno dei fabbricati posti di fronte al negozio in questione, che l'attività è presente almeno dagli anni '50 del secolo scorso. Di certo oggi rappresenta uno dei pochi esercizi storici presenti in zona, dopo la scomparsa di tanti altri. Da ragazzo mi ha sempre colpito l'insegna con la scritta VIEH, presumibilmente un acronimo delle iniziali dell'originario titolare, come si potrebbe desumere da quell'EH che corrisponde alle iniziali del cognome Ehlardo "

" Un negozio molto conosciuto e frequentato, specialmente dai vomeresi - afferma Capodanno - dove, a prezzi accessibili, si possono trovare articoli di pelletterie ma anche da regalo. Ottima anche l'accoglienza, con personale sempre gentile e cortese nei confronti della clientela ".

Capodanno, con l'occasione, formula le più sentite condoglianze alla famiglia del commerciante deceduto, che continua a portare avanti l'attività. I funerali oggi, alle 15:00, nella chiesa di Nostra Signora di Fatima in via Piave.