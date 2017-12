Vomero: inaugurazione dello spazio Natale EMERGENCY in via Luca Giordano

Sarà inaugurato stasera, 2 dicembre, dalle ore 18:00, al Vomero, nei locali di via Luca Giordano, 184, con la partecipazione di Lello Arena, lo spazio Natale EMERGENCY. A diffondere la notizia, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinare che, nel plaudire all'iniziativa, invita tutti i napoletani ma anche i turisti e coloro che verranno al Vomero, durante il periodo natalizio, per i loro acquisti, a sostenerla, visitando i locali allestiti per l'occasione.

" E' la prima volta che la sede di questa bella e interessante iniziativa, che ogni anno, di questi tempi, si svolge in diverse città italiane, tra le quali il capoluogo partenopeo, viene individuata in una delle strade dello shopping del quartiere collinare - afferma Capodanno -. L'anno scorso lo spazio Natale Emergency a Napoli fu allestito in via Santa Brigida ".

" Si tratta - aggiunge Capodanno -, di un'iniziativa la cui finalità, come si legge sul sito: https://eventi.emergency.it/natale2017/spazio-natale-napoli/ è quella di raccogliere fondi destinati agli ospedali e ai centri sanitari per la cura delle vittime di guerra in Afghanistan e in Iraq. Sempre dallo stesso sito si apprende che nello spazio allestito sarà possibile trovare regali natalizi tra centinaia di proposte: tessuti pregiati, gioielli d’argento, giocattoli per i bambini, cosmetici naturali, prodotti enogastronomici (tra cui il cioccolato prodotto in carcere), e ceste regalo. Molti gli oggetti provenienti da Paesi lontani, tra cui i vetri lavorati a mano di Herat in Afghanistan, le borse in tessuto di Bamyan, le pashmine dal Nepal, gli scialli dal Kashmir, i cesti intrecciati dal Sudan e gli oggetti handmade realizzati dalle volontarie di EMERGENCY ".

" Emergency - come si apprende dal sito - è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. L’impegno umanitario di Emergency è possibile grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori. Dalla sua nascita a oggi, Emergency ha curato oltre 8 milioni di persone ".

" Lo spazio in via Luca Giordano - puntualizza Capodanno - resterà aperto fino al 24 dicembre, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 20.30, e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.30. Dal 18 al 23 dicembre dalle 10.00 alle 20.30. Domenica 24 dicembre dalle 10.00 alle 15.00 ".