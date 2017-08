Vomero in lutto per la morte di un decano dei commercianti

“ Una notizia che ha destato profonda commozione e cordoglio tra i tanti vomeresi che come me lo conoscevano da sempre – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Mi riferisco alla morte di Alfonso Caruso, titolare del negozio di coltelleria posto invia Cimarosa, al civico 53, deceduto a 71 anni, dopo una vita dedicata al suo esercizio commerciale “.

“ La ditta Caruso fu fondata nel lontano 1933, come ricorda l'insegna dell'esercizio commerciale, oggi con le saracinesche abbassate. Dunque ha oltre ottant'anni di vita ed è sicuramente tra le più antiche ancora presenti nel quartiere - aggiunge Capodanno -. Una coltelleria molto conosciuta, dove si può far revisionare il proprio set di coltelli o acquistare lame di ogni tipo e forma. Posto nel tratto di via Cimarosa tra le funicolari Centrale e di Chiaia, oltre che dagli intenditori del settore, il negozio, proprio per la sua posizione, è frequentato anche da persone che provengono da altre zone di Napoli oltre che da turisti ".

Capodanno, con l'occasione, formula le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli, al fratello e ai familiari tutti. I funerali si terranno oggi, con il rito religioso celebrato alle 16:30 nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini.