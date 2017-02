Vomero: è ancora Natale. Rimuovete le luminarie!

“ Mentre sul sito della municipalità collinare viene in questi giorni pubblicizzata la manifestazione " Carnevale in collina ", dobbiamo purtroppo prendere atto che, a distanza di quasi un mese dal termine del periodo natalizio e benché sia oramai iniziato il mese di febbraio, non si è ancora provveduto a rimuovere tutte le luminarie installate in alcuni tratti di strade del Vomero, benché da tempo spente – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Non vorremmo che da addobbi natalizi si trasformassero in addobbi carnevaleschi visto che il periodo di Carnevale è oramai alle porte “.

“ In particolare – puntualizza Capodanno - tali addobbi, benché spenti, sono ancora presenti nei tratti interessati di via Scarlatti, di via Luca Giordano e di via Merliani “.

Capodanno chiede l’intervento immediato degli uffici competenti dell’amministrazione comunale partenopea perché si provveda a mettere in campo, in tempi rapidi, tutte le attività necessarie per la loro rimozione.