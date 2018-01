Vomero: addobbi natalizi o carnevaleschi? Ancora presenti in diverse strade del quartiere

“ Mentre in altre città il programma delle festività natalizie è oramai alle spalle e, sui vari siti, viene già da giorni pubblicizzato, anche per richiamare turisti, il calendario del Carnevale 2018, con iniziative che si svolgeranno entro la prima metà del mese di febbraio, al Vomero, a distanza di quasi oltre settimane dalla fine del periodo natalizio non si è ancora provveduto a rimuovere le luminarie installate nel mese di dicembre in alcuni tratti di strade – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Non vorremmo che da addobbi natalizi si trasformassero in inediti quanto anomali addobbi carnevaleschi “.

“ In particolare – puntualizza Capodanno - gli addobbi sono ancora presenti nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano “.

Capodanno chiede l’intervento degli uffici competenti dell’amministrazione comunale partenopea perché si provveda a mettere in campo, in tempi rapidi, tutte le attività necessarie per la rimozione delle luminarie, varando e pubblicizzando, nel contempo, iniziative per i festeggiamenti dell'oramai imminente Carnevale.