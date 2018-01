Vomero, 19 gennaio 1912 - 19 gennaio 2018: 106 anni dalla nascita di Roberto Murolo

In ricordo di Roberto Murolo, il grande cantore della canzone classica napoletana, del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, pubblico la foto scattata al TTC Club, il mitico locale di via Paisiello - di recente, purtroppo, trasformato in un garage privato - in occasione del conferimento dei riconoscimenti della terza edizione della Mostra Mercato del Fumetto e del Cinema d'Animazione che si svolse dal 21 al 27 gennaio del 1980. Tra gli altri, in quella edizione, fu istituito anche il premio Alighiero Noschese, in onore dell'artista partenopeo morto l'anno prima, premio che nella prima edizione fu assegnato al trio la Smorfia, con Enzo Decaro, Lello Arena e Massimo Troisi, agli esordi della brillante carriera ( articolo correlato ).

Sul palcoscenico, insieme al sottoscritto, che, oltre ad essere tra gli organizzatori, fu anche incaricato di presentare tutte le iniziative del ricco programma di eventi inseriti nella mostra, e a Roberto Murolo, è presente anche l'amico Renato Russo, prematuramente scomparso