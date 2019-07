Vomero: via Luca Giordano o via degli ambulanti? Nel quartiere collinare il grande flop delle isole pedonali - FOTO

“ Propongo all’amministrazione comunale di cambiare il nome del tratto pedonalizzato o, per meglio dire, chiuso, almeno sulla carta, all'accesso delle autovetture, di via Luca Giordano, dedicando la strada agli ambulanti, che, da diverso tempo a questa parte, anche a ragione della mancanza di un'idonea vigilanza e dei necessari controlli, ne sono diventati i veri padroni. Potrebbe, a questo punto, più idoneamente chiamarsi: via degli ambulanti – afferma, con amara ironia, Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari – Peraltro si tratta di un'isola pedonale molto sui generis, dal momento che i varchi, a eccezione di quello posto a confine con piazza degli Artisti, sono perennemente aperti e privi di qualsivoglia elemento, dissuasori o altro, che ne possa impedire l'accesso, con auto e moto che sfrecciano all’interno, sostando pure, a qualsivoglia ora del giorno “.

" Tra i tanti ambulanti, presenti nel tratto di strada in questione, spiccano le due attività all'incrocio con via Antonio Pitloo, una per la vendita di costumi da bagno e un'altra per la bigiotteria, con la presenza perenne, in sosta vietata di giorno e di notte, di un furgoncino Ape; e un'altra bancarella, che vende prodotti ortofrutticoli, posta, sempre in via Luca Giordano, nei pressi dell'ingresso di un noto negozio di generi alimentari ".

" Ovviamente - sottolinea Capodanno - ad essere soddisfatti di questo stato di cose sono solo gli ambulanti abusivi che finalmente hanno trovato uno spazio per poter continuare indisturbati il loro commercio illegale “.

“ Tanta enfasi, a suo tempo, per propagandare la nuova isola pedonale che, affiancava quella già realizzata nel 1999 in via Scarlatti, e che doveva preludere all’istituzione della zona a traffico limitato su tutto il territorio vomerese – ricorda Capodanno -, poi non solo non si è più portato a termine il progetto della Ztl, caduto arami nel dimenticatoio come tante altre iniziative annunciate da palazzo San Giacomo, ma di fatto il tratto di via Luca Giordano pedonalizzato, dopo i recenti lavori di riqualificazione, è caduto di nuovo nel più totale abbandono, e, dopo poco più di un anno, si sono ripresentati i problemi legati alla mancanza di manutenzione con avvallamenti e buche, in qualche caso riparate con un colata d'asfalto al posto dei sampietrini scalzati ".

Capodanno sulle questioni evidenziate richiama, ancora una volta, l'attenzione degli uffici competenti per gli urgenti provvedimenti del caso.

