Traffico in tilt al Vomero: dispositivo da cambiare in via Stanzione e piazza degli Artisti

“ Dalla ripresa delle attività, dopo la pausa estiva, ad oggi le strade e le piazze dell'area collinare della Città sono ritornate, con frequenza inusitata, a trasformarsi in serpenti di lamiere ferme o a passo d’uomo. Una congestione che, specialmente nei fine settimana, si estende a macchia d'olio un poco dappertutto: da piazza Medaglie d’Oro, a piazza Vanvitelli, passando per piazza degli Artisti, da via Cilea a via Morghen, attraverso via Cimarosa, via Bernini e via Stanzione". A rilanciare i gravi problemi che affliggono la viabilità al Vomero è ancora una volta Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari.

" Purtroppo, a tutt'oggi, tutti gli appelli lanciati al riguardo sono rimasti inascoltati - afferma Capodanno -. Eppure gli ingorghi quotidiani sono sotto gli occhi di tutti, sicché è facile ipotizzare che, laddove non venissero assunti i provvedimenti del caso, anche apportando le modifiche necessarie all'attuale dispositivo di traffico, con l’approssimarsi del periodo natalizio la situazione non potrebbe che ulteriormente peggiorare “.

“ Tutto ciò non può che essere rapportato al varo di discutibili quanto inadeguati dispositivi di traffico che, mentre hanno sottratto importanti arterie alla circolazione, non hanno previsto, tra l'altro, la creazione di parcheggi pubblici dove gli automobilisti potessero lasciare la propria autovettura, andando ad aggravare la viabilità nelle strade adiacenti, già congestionate – afferma Capodanno -. L’ultimo esempio è stata la creazione di alcuni tratti pedonalizzati in via Luca Giordano, con incroci peraltro costantemente intasati dal passaggio dei pedoni, la qual cosa, come era facile prevedere, interrompe e rallenta il flusso veicolare lungo le strade trasversali, in special modo all'incrocio con via Stanzione ".

" Strada, quest'ultima, perennemente congestionata, essendo rimasta l'unica per far defluire il traffico in discesa - osserva Capodanno -, dal momento che la viabilità nelle tre strade parallele, via Cimarosa, via Solimena e via De Mura con l'attuale dispositivo è orientata in senso opposto. Ad aggravare la situazione in detta strada, con conseguenze immaginabili per quanto riguarda l'inquinamento sia acustico che atmosferico, peraltro in prossimità di un plesso scolastico, è la presenza frequente di auto parcheggiate in seconda fila che, anche a ragione della mancanza dei necessari controlli, costringono le autovetture a transitare in fila indiana, contribuendo ulteriormente a rallentare il traffico, già caotico ".

“ Altro nodo cruciale è quello creatosi in piazza degli Artisti - continua Capodanno - Qui ad aggravare una situazione già difficile ha contribuito certamente il mancato ripristino,, nel primo tratto di via Luca Giordano fino all'incrocio con via Carelli, della zona a traffico limitato, con la conseguenza che in piazza degli Artisti si creano perenni quanti inestricabili ingorghi per la notevole mole di veicoli in transito che non riescono a essere smaltiti attraverso gli insufficienti percorsi attualmente disponibili “.

Sulla difficile situazione del traffico al Vomero Capodanno chiede, ancora una volta, l’intervento immediato degli uffici preposti, al fine di scongiurare la paralisi, che affligge il popoloso quartiere collinare, che si va aggravando col passare del tempo, con conseguenze immaginabili anche per quanto attiene agli aspetti legati alla salute dei cittadini.