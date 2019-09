Amara sorpresa per gli abitanti della collina. Danneggiata una Phytolacca dioica - VIDEO

" Stamani coloro che si sono trovati a passeggiare nei pressi del parco Mascagna, hanno potuto osservare l'ennesimo scempio al poco verde pubblico presente nell'area collinare della città - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Alcuni rami della bellissima Phytolacca dioica che adorna l'incrocio tra via tino di Camaino e via Sebastiano Conca risultava fortemente danneggiata, con alcuni rami spezzati e caduti a terra. Nel frattempo, il tratto di marciapiede antistante risultava transennato ".

" Un episodio sul quale ci auguriamo che venga fatta chiarezza - afferma Capodanno -. Si tratta di una pianta maestosa molto bella che ha una gemella a pochi passi, in piazza degli Artisti. Nei mesi scorsi c'erano state diverse segnalazioni per la perdita delle foglie ma poi entrambe le essenze arboree si erano riprese spontaneamente ".

" Davvero un fatto inspiegabile - puntualizza Capodanno - che non può di certo essere attribuito a fattori climatici, anche perché in questi giorni non si sono manifestate perturbazioni così violente da generare un fenomeno così eclatante che peraltro, nella zona, per quanto è stato possibile appurare, ha riguardato unicamente quest'albero. I rami, anche di notevole spessore appaiono frastagliati nel punto di rottura, come se fossero stati strappati ".

" La memoria è tornata a un episodio accaduto l'anno scorso, sempre in via Tino di Camaino - ricorda Capodanno -, quando, nottetempo, furono danneggiate alcune alberature stradali. In quella occasione, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri fu individuato e bloccato l'autore del danneggiamento ".

Capodanno auspica che, in tempi rapidi, gli uffici competenti facciano piena luce sulla vicenda, provvedendo altresì alla rimozione immediata dei rami spezzati ed effettuando tutte le necessarie quanto opportune attività, anche al fine di garantire la sicurezza.

