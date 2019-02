S.O.S. dal Vomero e dall'Arenella: quartieri groviera. Nuova voragine nei pressi di piazza Leonardo

“ Nella Municipalità 5, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella aumentano di giorno in giorno le strade e le piazze afflitte da problemi legati alla carenza di manutenzione, senza che si assumano i provvedimenti atti a contrastare questo grave fenomeno che crea non pochi problemi sia ai pedoni che agli automobilisti e ai motociclisti – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, fondatore su Facebook del gruppo “Buche partenopee, vedi Napoli e poi..cadi“, che conta quasi 2.000 iscritti alla pagina https://www.facebook.com/groups/buchepartenopee -. Purtroppo la situazione appare in graduale peggioramento e, anche se problema è certamente comune ad altri quartieri della città, ciò non rappresenta affatto una consolazione, anzi “.

“ L'ultima voragine, prontamente transennata, si è aperta sul marciapiede posto nei pressi di piazza Leonardo, a pochi passi dal cantiere per il parcheggio, i cui lavori sono da tempo sospesi – puntualizza Capodanno -. Il rischio è che, come per altre buche apertesi sulle strade del quartiere collinare, il transennamento provvisorio possa permanere per lungo tempo e che, a ragione delle possibili piogge, la buca possa costituire una via d’accesso per l’acqua piovana, con il conseguente dilavamento del terreno, la qual cosa potrebbe aggravare ulteriormente la situazione “.

Capodanno ancora una volta sollecita gli uffici competenti a provvedere, con l’urgenza del caso, alla manutenzione delle strade del quartiere collinare, previa una ricognizione puntuale e completa, restituendo, nel contempo, dignità e decoro alla carreggiate e ai marciapiedi della collina partenopea, sottolineando, con l’occasione, ancora una volta lo stato di degrado nel quale versano, in particolare, i tratti stradali dell’isola pedonale di via Scarlatti, che, a ragione dei numerosi rattoppi, vanno assumendo sempre di più l’aspetto d’improbabili mosaici, realizzati con materiali ibridi ed eterogenei. Con gli opportuni e oramai improcrastinabili interventi sarebbero peraltro eliminati i possibili pericoli causati dalla presenza di buche e avvallamenti, che, con le piogge, sovente si trasformano in piccoli laghetti.