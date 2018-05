Napoli, piazza Medaglie d'Oro: l'aiuola-pattumiera - VIDEO

Filmato al link: https://www.youtube.com/watch?v=nW57T_gWzsg

“ Tempo addietro, nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, erano state adottate con grande enfasi, alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale, alcune aiuole pubbliche, affidate a privati in base a un'apposita convenzione varata dal Comune di Napoli – ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Ma evidentemente quell’affidamento delle aree comunali a verde, in particolare, di quelle presenti nella centralissima piazza Medaglie d'Oro, non deve aver funzionato a dovere dal momento che alcune di quelle aiuole, prive della necessaria manutenzione ordinaria, sono attualmente trasformate in ricettacoli di rifiuti, delle vere e proprie pattumiere dove si può trovare di tutto, principalmente cartacce, lattine e bottiglie vuote “.

“ Eppure - continua Capodanno – nella convenzione era stabilito che la manutenzione dell’area affidata doveva essere effettuata a totale cura e spese della parte affidataria e che le aree a verde dovevano essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, cosa che evidentemente allo stato non sempre si verifica “.

“ A questo punto – prosegue Capodanno – occorre che l’amministrazione comunale, a mezzo dei tecnici del servizio manutenzione urbana della municipalità, che dovranno effettuare gli opportuni sopralluoghi e le verifiche del caso, richieda agli affidatari delle aiuole ma anche delle fioriere l’esecuzione dei lavori che si ritengono necessari, i quali, oltre alla pulizia, sono quelli di una manutenzione costante, effettuata a regola d’arte secondo un programma stabilito a priori “.

“ Di certo se questo esperimento rischia di fallire – conclude Capodanno – significa che qualcosa non ha funzionato e che sarebbe stato meglio assicurarsi per tempo che coloro che avevano chiesto l’affidamento fossero nella materiale possibilità di ottemperare alle condizioni indicate nella convenzione, nella quale, peraltro, è prevista anche la revoca dell’autorizzazione nel caso che l’affidatario non ottemperi al progetto di sistemazione dell’area a verde, anche evidentemente con la rimozione dei relativi supporti pubblicitari “.

