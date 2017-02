Napoli: oggi cancelli chiusi al parco Mascagna

Un'altra brutta sorpresa per le migliaia di residenti dell’area collinare del capoluogo partenopeo che stamani si sono ritrovati, ancora una volta, davanti ai cancelli sbarrati di uno dei pochi polmoni a verde pubblico a disposizione dei cittadini, il parco Mascagna, già conosciuto come giardini di via Ruoppolo, posto alle spalle di piazza Medaglie d'Oro.

“ In tempi recenti era stato ancora una volta evidenziato lo stato di degrado e di abbandono di questo parco comunale, dove, tra l'altro, si osserva la presenza di diverse aiuole brulle, ridotte perlopiù a campi in terra battuta, ma anche di zone interdette recintate con nastro bicolore, rosso e bianco, tr le quali anche il campo di bocce, auspicando nell'occasione l’intervento immediato degli uffici competenti per i necessari lavori di manutenzione – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Bisogna al riguardo ricordare che, tempo addietro, il parco fu addirittura chiuso per problemi legati ad alcune infiltrazioni nei locali adibiti ai servizi igienici annessi, chiusura che suscito la viva quanto giusta protesta dei tanti abituali frequentatori del parco per un disservizio che era stato, peraltro, più volte segnalato “.

“ A giustificazione della chiusura – continua Capodanno -, sull’ingresso posto su via Pacio Bertini è stato posto un avviso scritto a mano sul quale si legge: “ Parco chiuso per condizioni climatiche avverse, comunicatoci allerta meteo da Protezione civile " con in calce le scritte Comune di Napoli e parco Mascagna ".

" Sul sito del Comune di Napoli - puntualizza Capodanno - effettivamente è stato pubblicato un avviso di fenomeni meteorologici avversi dalle ore 6:00 di oggi e per le successive 18 ore. Ma si tratta di un avviso di allerta meteo con livello di criticità ORDINARIA, codice colore giallo ".

" Che mi risulti poi - precisa Capodanno - per chiudere strutture pubbliche, quali scuole e parchi, in questi casi, occorre un apposito provvedimento del primo cittadino che, nel caso in questione, non ho reperito sul sito del Comune di Napoli né, peraltro, gli estremi di tale provvedimento sono riportati nell'avviso affisso sui cancelli chiusi ".

" Nell'attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda - conclude Capodanno - auspico che il parco venga riaperto in tempi rapidi, in condizione ovviamente tali da garantire la pubblica incolumità. Colgo altresì l'occasione per reiterare, ancora una volta, la richiesta di mettere in campo tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie al fine di eliminare tutte quelle disfunzioni che possano, in qualche modo, limitare la fruibilità dell’area a verde pubblico, da parte dei numerosi abituali frequentatori.