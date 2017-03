Napoli: 14 anni fa moriva Roberto Murolo

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, in occasione dell’anniversario della morte di Roberto Murolo, il grande cantore della Napoli classica e nobile, rilancia la proposta all’amministrazione comunale partenopea di dedicare alla memoria di uno degli artisti napoletani più amati e più conosciuti al mondo, scomparso quattordici anni or sono, le scale di via Cimarosa, poste proprio dinanzi al palazzo dove si trova la casa nella quale Roberto Murolo visse e morì.

“A quattordici anni dalla dipartita del maestro, avvenuta a 91 anni il 13 marzo 2003, – scrive Capodanno -, ritengo doveroso lanciare un nuovo appello all'amministrazione comunale affinché, oltre a una traversa di via Nino Bixio, nel quartiere Fuorigrotta, di recente a lui intitolata, gli vengano dedicate quelle scale del quartiere collinare partenopeo, nei pressi delle quali il “padre nobile della grande canzone”, come si legge su una lapide apposta in sua memoria sulla facciata del fabbricato, trascorse la sua vita, in un casa posta in via Cimarosa 25, dove prima di lui aveva vissuto il padre Ernesto, grande poeta dell’epoca d’oro della canzone napoletana, come ricorda un’altra lapide posta nei pressi della prima “.