Municipalità collinare: minidiscarica in via Raffaele Stasi. Guerra agli incivili con maggiori controlli

“ I tentativi di risolvere, una volta e per sempre, i problemi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a partire dai cosiddetti ingombranti, verranno sempre vanificati, se tutti i napoletani non acquisiranno un senso civico ma anche se gli uffici a tanto preposti, a partire da quelli dell'Asìa e della polizia municipale, non faranno fino in fondo il loro dovere, dichiarando guerra totale ai trasgressori e applicando le severe sanzioni del caso – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Non vedo come si possa parlare di raccolta differenziata nel capoluogo partenopeo quando, a tutt’oggi, non si riescono neppure a far applicare le apposite procedure previste per il prelievo, in particolare, dei rifiuti ingombranti o per lo smaltimento dei materiali di risulta “.

“ Così le strade di uno dei più bei quartieri di Napoli, centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, sono sovente ridotte a vere e proprie minidiscariche. Il riferimento è segnatamente ai quartieri del Vomero e dell'Arenella che costituiscono la municipalità collinare – puntualizza Capodanno -. Solo per esemplificare in via Raffaele Stasi, all'incrocio con via de Dominicis, un tratto di marciapiede è stato trasformato in una vera e propria minidiscarica a cielo aperto, dove si notava tra gli altri rifiuti uno stenditoio e parti di mobilio. Non da meno accade al Vomero, dove ieri in via Bernini era stata abbandonata una poltrona in pelle “.

Capodanno, con l'occasione, chiede una maggiore vigilanza da parte degli organi competenti, affinché episodi come quelli segnalati non abbiano più a ripetersi, individuando, in tempi rapidi, anche con l'ausilio delle telecamere della videosorveglianza, laddove presenti i trasgressori e comminando le sanzioni del caso. Nel contempo sollecita una ricognizione capillare da parte dell'azienda a tanto preposta, per il prelievo di tutti gli ingombranti abbandonati sul territorio collinare della Città.

Gallery