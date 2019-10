Vomero: ancora rifiuti ingombranti sui marciapiedi Un materasso in via Luca Giordano, un seggiolino e un aspirapolvere in via Tino di Camaino - FOTO

" Sui mass media vengono sovente riportati, negli ultimi tempi, i comunicati che evidenziano, tra l'altro, l'azione sanzionatoria svolta dagli addetti per contrastare l'abbandono dei rifiuti solidi urbani nell'ambito della municipalità 5, che comprende i territori del Vomero e dell'Arenella - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che ha realizzato un ricco dossier fotografico, a disposizione delle autorità competenti, sulla presenza di rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento a quelli ingombranti, lungo strade e piazze del quartiere collinare, a tutte le ore del giorno -. Un'azione, certamente encomiabile, ma che, evidentemente, al momento non è riuscita a porre un serio e concreto argine a comportamenti che si registrano anche in quartieri cosiddetti "bene". Un'attività che, come dimostra l'evidenza quotidiana, dunque, non ha ancora raggiunto gli obiettivi auspicati a partire da quello prioritario di mantenere i quartieri interessati puliti, pure per le presumibili ripercussioni per gli aspetti igienico-sanitari, in special modo con il caldo canicolare di questi giorni ".

" A testimonianza di questo stato di cose - puntualizza Capodanno - e solo per esemplificare, si riporta la situazione che si poteva osservare anche stamattina in una delle strade più trafficate e importanti del Vomero, in via Luca Giordano, nei pressi dell'incrocio con via Cimarosa, dove sul marciapiede era stato abbandonato un materasso, non prelevato dall'apposito servizio dell'Asìa. Così come sul marciapiede di un'altra importante arteria, via Tino di Camaino, era stato lasciato, nei pressi dei contenitori della raccolta differenziata, un seggiolino per trasporto di neonati sul quale era stato posto un aspirapolvere ".

" Uno stato di degrado grave quanto inaccettabile, - stigmatizza Capodanno -. A ragione di ciò, oltre a sollecitare l'Asìa ad attivare tutte le procedure di sua competenza, in particolare per la rimozione immediata dei rifiuti ingombranti conferiti dai cittadini, attraverso l'apposito servizio, si rinnova l'appello agli uffici competenti affinché venga sollecitamente e opportunamente incentivata la vigilanza su tutto il territorio, pure attraverso il potenziamento dei cosiddetti “vigili ecologici” per sanzionare quegli incivili che abbandonano i rifiuti ingombranti per strada, senza avvalersi dell'apposito servizio. Così come occorre condurre in tempi rapidi, come previsto dagli artt. 7 e 7-bis del D.L. 172/2008, convertito nella legge 210/ 2008, un'idonea campagna informativa, anche con iniziative di formazione e attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici, per una maggiore diffusione non solo sulle modalità per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli nocivi e quelli ingombranti, ma anche sulle sanzioni previste nei confronti degli inadempienti “.

