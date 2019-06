Vomero, incrocio Giordano - Pitloo: qualcuno ha modificato la segnaletica verticale. Gli uffici preposti fanno come le tre scimmiette e il caos da traffico ne risente

" Come se non bastassero gli ingorghi di traffico che si creano abitualmente all'incrocio tra via Stanzione e via Luca Giordano, al Vomero, in una delle zone più trafficate del quartiere collinare, anche a ragione della presenza costante di autovetture parcheggiate in seconda fila che costringono gli automobilisti a transitare in fila indiana, invece che su due corsie, a peggiorare questo stato di cose si è aggiunto in questi giorni un nuovo elemento, che attiene alla segnaletica verticale presente in zona. Il tutto con palese disorientamento degli automobilisti ". A segnalare la paradossale vicenda è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari.

" All'incrocio tra la stessa via Luca Giordano e via Pitloo - puntualizza Capodanno - la palina segnaletica attualmente porta un segnale di obbligo di svolta a destra, la qual cosa imporrebbe alle autovetture provenienti da via Stanzione, strada a senso unico, di svoltare su via Luca Giordano, invece che obbligatoriamente proseguire lungo via Pitloo. Infatti in quel tratto di via Luca Giordano, dove si vorrebbero far svoltare le auto, è stato da tempo istituita l'isola pedonale e le uniche autovetture che possono transitarvi, oltre ai veicoli autorizzati, sono quelle che devono usufruire del parcheggio privato presente a una decina di metri dal suddetto incrocio ".

" Diversi automobilisti - aggiunge Capodanno -, vedendo il segnale d'obbligo di svolta a destra, volendo proseguire invece lungo via Pitloo, come è giusto che avvenga, si fermano per chiedere lumi ai commercianti della zona, temendo d'incorrere in qualche sanzione non rispettando il segnale che li obbligherebbe invece a svoltare a destra su via Luca Giordano, creando così ulteriori ingorghi ".

" Una situazione kafkiana - sottolinea Capodanno - che, benché segnalata, non è stata ancora risolta dagli uffici comunali preposti, ripristinando la segnaletica verticale, che originariamente prevedeva l'obbligo di svolta a destra per le autovetture provenienti da via Luca Giordano che devono immettersi su via Pitloo e il divieto d'accesso nell'isola pedonale di via Luca Giordano, ad eccezione delle autovetture che devono recarsi nel parcheggio privato, per i mezzi che provengono da via Stanzione. Appare di tutta evidenza che la segnaletica è stata manipolata e modificata e, cosa più grave, nessuno è fino ad oggi intervenuto per ripristinare la situazione originaria ".

Capodanno sollecita ancora una volta gli uffici competenti affinché intervengano sia per ripristinare la segnaletica originaria, nel rispetto dell'attuale dispositivo di traffico in zona, sia per accertare eventuali responsabilità per una modifica che sta arrecando non pochi disagi e difficoltà.