Vomero, 20 marzo 2015: quattro anni fa l'incendio nell'area del'ex gasometro. Da allora calato il silenzio sull'inaugurazione del parco agricolo-didattico - VIDEO

Era la sera del 20 marzo 2015, esattamente quattro anni fa, quando un incendio devastò l'area dell'ex gasometro, posta al Vomero tra viale Raffaello e salita Cacciottoli, facendo tornare l'annosa vicenda alla ribalta delle cronache. Purtroppo, dopo lustri di promesse e d'impegni, il parco agricolo-didattico che doveva sorgere in quell'area non ha più visto la luce né si sa se e quando sarà inaugurato, dal momento che i lavori sono da tempo fermi. Anche per sollecitare al riguardo risposte da parte dell'amministrazione comunale e per sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso i mass media, ripropongo il comunicato inoltrato in quella drammatica occasione.

Napoli, 20 marzo 2019

Gennaro Capodanno

Presidente Comitato Valori collinari

Napoli: incendio nell’area dell’ex gasometro al Vomero. Le fiamme lambiscono i fabbricati. Paura e panico

Stasera un incendio è scoppiato nell’area dell’ex gasometro al Vomero. Fiamme, visibili anche a distanza, che hanno lambito pericolosamente anche alcuni fabbricati, creando notevole paura. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco.

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da molti anni segue le travagliate vicende di quest’area, ricostruisce ancora una volta, nell’occasione, la storia di una delle tante opere annunciate in materia di verde pubblico nell’area collinare del capoluogo partenopeo, un parco agricolo urbano che sarebbe dovuto sorgere, ma il condizionale a questo punto è d’obbligo, visto che sono passati circa vent’anni dall’inizio di questo tormentone, nell’area dell’ex gasometro, posta tra viale Raffaello e salita Cacciottoli.

“ Nel marzo del 2011, dopo varie traversie – ricorda Capodanno -, il parco fu finalmente presentato in pompa magna alla stampa, nel mentre erano da poco iniziati i lavori per la sua realizzazione, lavori che sarebbero dovuti durare sei mesi. Invece da allora sono passati ben quattro anni e del parco non si è saputo più nulla “.

“ Lustri d’attesa, oltre due milioni di euro a suo tempo finanziati ma a tutt’oggi siamo ancora in attesa che veda la luce questo parco che doveva sorgere su di un’area acquisita dal Comune di Napoli di circa 14mila metri quadrati, area che fino agli anni ’80 era stata occupata da una campana gassometrica e dalle relative attrezzature per il funzionamento - puntualizza Capodanno -. Pur conoscendo la lentezza della macchina comunale non si riescono a comprendere né a conoscere i motivi per i quali i lavori non sono stati portati avanti fino al completamento dell’opera “.

“ Il parco era stato progettato su un’area vincolata, che precedentemente apparteneva ad un privato, e su una parte della quale si voleva realizzare un parcheggio interrato – ricorda Capodanno -. Dopo una serie di battaglie sostenute dai residenti e dalle associazioni, il Comune di Napoli elaborò una variante per un progetto di riqualificazione, variante approvata con deliberazione consiliare n. 44/2001 e deliberazione di Giunta comunale n. 2365/2002. Successivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 529 del 24 settembre 2004 la stessa variante fu approvata anche dalla Regione Campania “.

“ Molti si chiedono perplessi, visto il silenzio calato da tempo sulla vicenda, se il progetto del parco agricolo, pubblicato all’epoca anche nelle cartografie del sito internet del Comune di Napoli, sarà mai realizzato – prosegue Capodanno -. Sarebbe opportuno che, per fare chiarezza su questa annosa vicenda, venissero promosse tutte le indagini del caso anche per chiarire i motivi dei ritardi accumulati, pure alla luce degli odierni eventi “.

Napoli, 20 marzo 2015