Grande successo per la Compagnia “Passioni teatrali”, all’Acacia il prossimo 24 maggio. Sarà annunciato il progetto di un laboratorio teatrale

Si annuncia un grande successo per la Compagnia “ Passioni teatrali “, che, presentata dall'associazione culturale SACS, torna in scena al Teatro Acacia, giovedì 24 maggio, con inizio alle ore 21:00, con il lavoro di prosa e musica, in due atti “Cinderella Law“ scritto da Silvana Buttafarri che ne cura anche la regia. La direzione artistica è affidata a Gennaro Capodanno.

Per la rappresentazione di quest’anno la Compagnia ha scelto un testo inedito, basato sulla cosiddetta "legge di Cenerentola", un disegno di legge, presentato al parlamento inglese nell'anno 2014, che non fu però approvato, sollevando accese discussioni e polemiche, dal momento che prevedeva che la "crudeltà emozionale", generata dalla mancanza di amore da parte di uno dei genitori verso il bambino, sarebbe stata configurata come un reato, con pene fino a dieci anni di carcere. Una materia estremamente complessa, che torna di grande attualità, alla luce del riemergere delle difficoltà e dei problemi nei rapporti tra genitori e figli, come testimoniato pure da recenti episodi alla ribalta delle cronache.

Visto il successo ottenuto da questa prima rappresentazione – ha affermato il direttore artistico Gennaro Capodanno – non escludo che questo spettacolo possa, nella prossima stagione teatrale, essere riproposto anche in altri teatri, se non addirittura entrare in qualche cartellone, non avendo nulla da invidiare ad altre rappresentazioni dello stesso genere, proposte di recente. Valuteremo anche la possibilità di essere presenti nei teatri della Provincia e della Regione Campania, estendendo la partecipazione del pubblico anche agli alunni delle scuole campane, con appositi spettacoli antimeridiani. Intanto, in occasione dello spettacolo, annunceremo la realizzazione di un laboratorio teatrale, a partire dal mese di ottobre.

Gallery