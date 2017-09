Funicolare Centrale: stasera nuovo stop per un guasto tecnico. Indaghi la magistratura inquirente

" Oramai non si contano più gli stop, determinati da un "guasto tecnico" alla funicolare Centrale - stigmatizza Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e del Comitato per il Trasporto pubblico -. Quello di stasera, avvenuto dopo la corsa delle 19:10, in un'ora di punta, determinato da un guasto tecnico all'apertura delle porte, con il ripristino avvenuto dopo quasi un'ora, con la corsa delle 20:20, se ho mantenuto bene la contabilità, dovrebbe essere il nono della serie. Il tutto in meno di due mesi dalla riapertura, visto che le corse sono riprese il 22 luglio scorso, dopo quasi un anno di fermo per i lavori di revisione ventennale. Davvero troppo, per un impianto il cui ammodernamento è peraltro costato alla collettività circa sette milioni e mezzo di euro ".

" In questi giorni l'impianto, che ogni giorno feriale trasporta mediamente tremila persone all'ora e ventottomila nell'intera giornata, era chiamato alla prova del fuoco - puntualizza Capodanno -. Infatti proprio questa settimana, dopo la lunga pausa estiva, anche con la ripresa anche delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, la funicolare Centrale ha cominciato a funzionare con un'utenza a regime. Anche per questo il nuovo improvviso fermo ha generato rabbia e tensione tra i numerosi utenti presenti in quel momento nelle stazioni ".

" Ribadisco, peraltro - aggiunge Capodanno - che non ricordo che si siano verificati stop in un numero così elevato e con tale frequenza, generati da guasti improvvisi, nel periodo immediatamente successivo alla ripresa del servizio, anche quando, in passato, si è proceduto ad analoghi lavori di ammodernamento o di revisione sugli impianti funicolari partenopei. Neppure quando, a cavallo degli anni '80 e '90, alla scadenza della cosiddetta vita tecnica, che la norma fissa in 60 anni, la stessa funicolare Centrale fu oggetto di un totale restyling ".

" A questo punto - conclude Capodanno - credo che le giuste preoccupazioni e perplessità, espresse da più parti e in diverse occasioni, anche per quando riguarda le modalità esecutive dei lavori e quelle dei successivi collaudi, debbano ricevere un'immediata risposta dagli organi competenti, attraverso le necessarie verifiche e le opportune indagini, promosse dagli uffici a tanto deputati, a partire dalla magistratura inquirente, tese a fare piena luce sulla vicenda ma soprattutto a garantire che l'importante impianto a fune, fondamentale per il collegamento tra il Vomero e il centro cittadino, possa riprendere il suo funzionamento a regime, con la necessaria affidabilità e sicurezza, senza dunque essere oggetto di guasti ripetuti quanto improvvisi e di conseguenti fermi, come quelli che si stanno verificando in questo periodo. Guasti e fermi che fanno montare la giusta rabbia e la palese indignazione, a ragione dei continui quanto esasperanti disagi patiti dai viaggiatori ".