Arenella, piazza Medaglie d'Oro: il flop delle aiuole adottate. Assenza totale dei controlli

Ancora oggi c'è chi mena vanto per un'iniziativa che, se in altre città ha contribuito a salvare alcuni spazi di verde pubblico, a Napoli si è rivelata un vero e proprio flop, utilizzata solo per finalità propagandistiche, con la trasformazione in ricettacoli di rifiuti, che avviene sempre più di frequente, come nel caso descritto in questo articolo, di aiuole e fioriere affidate, e, per questa ragione, prive anche dell'ordinaria manutenzione da parte del personale addetto dell'amministrazione comunale. Il tutto favorito ovviamente dalla totale assenza dei necessari costanti controlli