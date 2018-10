Arenella, "Casa della socialità": inaugurazione ancora lontana. Unica novità: i murales e le locandine affisse lungo il perimetro - FOTOGRAFIE

" La più volte annunciata apertura al pubblico della "Casa della socialità", la struttura in fase di realizzazione in via Verrotti, nel quartiere Arenella, posta in un immobile che in passato era stato adibito a sottostazione elettrica dell'ex ATAN, resta ancora una chimera - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. L'unica novità, constatata in un sopralluogo effettuato stamani, è stata la realizzazione dei murales oltre alla presenza, lungo tutto il perimetro del fabbricato, di numerose locandine che pubblicizzano un evento al quale partecipa l'artista che ha realizzato i dipinti sulle facciate ".

" Nonostante il trascorrere delle settimane puntualizza Capodanno -, ad autunno inoltrato la struttura appare ancora un cantiere, con lavori tuttora in corso. Peraltro, alla luce di quanto si può allo stato osservare, sono dell'avviso che l'inaugurazione non potrà certamente essere effettuata neppure per la fine di questo mese. Al riguardo va precisato che, per quanto riguarda la tempistica prevista, in mancanza di un cartello di cantiere, cartello obbligatorio per legge, gli unici dati che si sono potuti reperire sono quelli indicati su un foglio affisso sulla recinzione, che riporta l'ordinanza n. 017 del 30/08/2017, a firma del dirigente del servizio attività tecniche della municipalità Vomero-Arenella. In tale documento si legge che l'inizio dei lavori era previsto per il 4 settembre 2017, con una durata stimata in "300 giorni naturali e consecutivi", contando dunque anche i festivi, la qual cosa avrebbe comportato che i lavori terminassero già il 1° luglio scorso, laddove siamo invece a metà ottobre e i lavori sono ancora in corso e non si sa neppure quando termineranno. Oltre al fatto che bisognerà poi dotare l'immobile di tutti gli arredi necessari per poterlo rendere funzionale e operativo, nonché formulare e pubblicizzare un regolamento per la fruizione degli spazi da parte di quanti interessati ".

" In verità - sottolinea Capodanno - la realizzazione di questo centro polifunzionale era già stata annunciata con grande enfasi, oltre due anni fa, poco prima delle ultime elezioni amministrative. In quel periodo comparve anche uno striscione che ricopriva buona parte della facciata del fabbricato su via Menzinger. Su tale striscione, che portava in calce il nome e cognome dell'allora presidente della municipalità 5, all'epoca candidato e poi eletto al consiglio comunale, si leggeva che erano stati stanziati anche gli importi necessari per l'esecuzione dei lavori, con la delibera di Giunta comunale n. 874 del 29 dicembre 2015 e con un impegno di spesa di € 366.000,00. Dalla delibera citata sono dunque passati circa tre anni e al momento la possibilità effettiva di poter fruire di questo spazio sociale, a disposizione dei cittadini, appare ancora remota ".