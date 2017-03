Appello per la Phytolacca dioica di piazza degli Artisti

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, anche a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti, lancia un nuovo appello per l’unico albero rimasto in piazza degli Artisti, al confine tra i quartieri della municipalità collinare, del Vomero e dell’Arenella, dopo che l’ulivo, che si trovava in un'aiuola posta nei pressi di via Luca Giordano, è scomparso durante i lavori di riqualificazione di quest’ultima arteria e dopo che il famigerato punteruolo rosso ha ucciso le palme un tempo presenti nell’aiuola centrale della stessa piazza.

“ L’albero, una bellissima Phytolacca dioica, si trova nell’aiuola posta tra via Recco e via Bertini – puntualizza Capodanno -. Un’aiuola che risulta perennemente circondata da autovetture, anche a ragione del traffico caotico presente a ogni ora del giorno, con conseguenze immaginabili anche sull'inquinamento dell'aria “.

“ Da alcuni giorni si può osservare che diversi rami dell’albero sempreverde stanno perdendo le foglie – sottolinea Capodanno -. Inoltre si nota il loro abbassamento verso l’esterno, lasciando un vuoto, sempre più evidente, nella zona centrale. Si potrebbe immaginare, ma si tratta di ipotesi da verificare attraverso le indagini del caso, che la pianta possa essere affetta da qualche malattia o che sia stata attaccata da qualche parassita o anche semplicemente che possa risentire degli effetti degli agenti inquinanti. Ovviamente solo con gli esami del caso si potrebbe stabilire l’esistenza di un'eventuale patologia e, nel caso, i rimedi da porre in essere “.

Capodanno sulla questione richiama l'attenzione degli uffici competenti affinché vengano effettuate le verifiche ritenute opportune, oltre a realizzare, con la periodicità necessaria, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’aiuola in questione e per l'albero in essa presente.