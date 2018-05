Al Vomero la nuova frontiera della movida fracassona: la "casa-locale"

" I consueti rituali bollettini, pubblicati il lunedì, con il numero di contravvenzioni frutto dei controlli nei fine settimana nell'area collinare, bollettini che, a mio avviso, dovrebbero però essere emanati ogni giorno, perché di certo le trasgressioni a codici e leggi non avvengono solo il sabato sera, sono solo uno spaccato di una realtà molto più complessa di quella che attualmente fa tanta notizia, relativa alla cosiddetta movida fracassona la quale sta tenendo banco, da un poco di tempo a questa parte, in diversi quartieri del capoluogo partenopeo, tra i quali certamente il Vomero ". Così esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, che da lustri segue il manifestarsi di questo fenomeno in un quartiere che un tempo era tra i più tranquilli della Città, ma che, da alcun anni a questa parte si è trasformato in una sorta di luna park con un fast food a cielo aperto, a seguito dell'apertura indiscriminata di bar, ristoranti, pizzerie e sfizioserie varie, con relativi gazebo, ombrelloni, tavolini e sedie che occupano marciapiedi e carreggiate, a partire dalle cosiddette isole pedonali, dove però i pedoni devono fare le gimcane per scansare tutte le occupazioni di suolo concesse e le numerose buche che continuano a manifestarsi sulla pavimentazione.

" Ma da un poco di tempo a questa parte, al Vomero impazza anche un'altra moda della quale si parla ancora molto poco - sottolinea Capodanno -. Esauriti i locali a piano terra e nei sottoscala, la movida fracassona si sta espandendo ai piani alti degli edifici condominiali, aprendo una nuova frontiera, quella della "casa-locale". Appartamenti destinati originariamente a civili abitazioni che vengono trasformati in veri e propri locali con tanto di bar e di cucina, destinati sulla carta, attraverso l'abusata formula associativa, a sedi di sodalizi, in modo da mascherarne il reale utilizzo.. Infatti, in occasione delle varie manifestazioni, a pagamento, con la scusa che ogni socio può accedere accompagnato da un numero imprecisato di ospiti, di fatto si trasformano in veri e propri locali pubblici, dove, oltre ai classici tornei di carte con premi in danaro, nei fine settimana sovente si organizzano feste e festicciole, che si protraggono anche fino a tarda ora ".

" Così - puntualizza Capodanno - proprio in questi giorni, sul social network Facebook, è stato lanciato un evento "pubblico", che si svolgerà sabato prossimo in un'abitazione di un fabbricato posto al centro del Vomero, evento che, stando a quanto viene pubblicizzato sulla relativa pagina, si protrarrà fino alla mezzanotte, trasformando l'abitazione in una sorta di night club, con musica danzante e relativo pranzo. Il tutto immagino con quanto piacere degli altri abitanti del fabbricato in questione e di quelli limitrofi. Si aggiunga che la realizzazione di un tale tipo di attività, anche per ragioni di sicurezza, richiederebbe tutta una serie di permessi rilasciati dalla pubblica autorità, dei quali non credo che un appartamento possa essere in possesso, nonché la realizzazione di lavori, come quelli necessari all'insonorizzazione degli ambienti interessati per evitare appunto la diffusione dei suoni all'esterno, segnatamente, nelle ore post-serali e notturne e la creazione di apposite vie di fuga ".

" E' auspicabile - conclude Capodanno - che quanti preposti alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica mettano in campo, operativamente e in tempi rapidi, tutti gli strumenti già previsti da leggi e regolamenti vigenti contro il fenomeno suaccennato della "casa-locale", che rischia di rendere ancora più insonni le notti dei napoletani, oltre che interessarsi dei bar e dei ristoranti fracassoni, che certamente rappresentano un grosso problema, rispetto al quale occorre procedere con interventi non più dilazionabili, nel rispetto delle vigenti normative ".