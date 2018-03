A Napoli ennesimo flop meteorologico. 16 °C a metà giornata in piazza Vanvitelli

A Napoli, oggi, niente neve, niente pioggia e temperature che, a meta giornata, nel quartiere collinare del Vomero erano attestate a 16 gradi centigradi, come testimoniato dai valori riportati sui display delle insegne luminose fuori alle farmacie, presenti nei pressi di piazza Vanvitelli. Intanto le scuole sono rimaste chiuse e gli studenti, a spasso per le strade, hanno perso un altro giorno di lezione che si aggiunge ai due precedenti, sempre per le avverse condizioni climatiche, e a quelli seguenti, per i soli allievi delle scuole sedi di seggi elettorali, i quali torneranno nelle aule mercoledì prossimo, una lunga vacanza, dunque, anche per il personale interessato. Nessun rischio per la validità dell'anno scolastico, sulla scorta della nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, con la quale il MIUR ha chiarito che "è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole".

