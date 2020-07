Il ritorno di Un Posto al Sole dopo il Covid: "Grazie per averci aspettati"|VIDEO

E' tornata oggi la soap più amata dai napoletani e non solo, Un Posto al Sole, dopo la pausa per il Covid. Il post pubblicato sulla pagina ufficiale di Upas corredato dal bel video del ritorno in tv "Grazie per averci aspettato! P.S. Ci preme sotolineare che le scene dei primi blocchi in onda, fatta eccezione di qualcuna, sono state girate in periodo pre-Covid e se se ne vedranno alcune di vicinanza girate alla ripresa saranno solo un escamotage della regia".

13 luglio

Serena, stufa di Filippo e dei continui litigi prende una decisione che cambierà il loro rapporto.I killer di Tregara sempre più spietati.

14 luglio

I Tregara fanno paura e Viola teme per Eugenio. Dopo l'ennesimo scontro con Filippo ora Serena è decisa a cambiare tutto.

15 luglio

Eugenio si trova coinvolto in un agguato ed è sempre più deciso nel voler sgominare i Tregara. Serena vuole vivere la propria storia con Leonardo.

16 luglio

Il boss del clan Tregara riesce a fuggire. Serena e Leo rientrano dal viaggio in Sicilia. Intanto Guido e Mariella scelgono i testimoni.

17 luglio

Marina torna dal viaggio d'affari con Roberto, ma il compagno è geloso. Tensioni tra Viola ed Eugenio.