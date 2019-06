Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 giugno: Diego si mette nei guai

Le trame delle puntate di Un Posto al Sole, in onda da lunedì 24 al venerdì 28 giugno. Le anticipazioni.

24 giugno

Anita bacia Vittorio. Come reagirà quest'ultimo? Diego pedina Eugenio, credendo che sia l'amante dell'ex.

25 giugno

Vittorio diviso tra Alex e Anita. Gita in barca non piacevole per Serena e Irene.