Un Posto al Sole, anticipazioni su Teresa Diacono (Carmen Scivitarro): addio alla soap?

Di Carmen Scivitarro, la nota attrice che interpreta sin dai primissimi anni Teresa Diacono in un Un Posto al Sole, si sono perse le tracce da tempo. L'attrice non compare più nella sigla iniziale e c'erano voci di problemi familiari, che l'avevano spinta ad abbandonare il lavoro.

La bella notizia per i fan della soap è che nelle puntate in onda tra il 22 e il 26 luglio, il destino dell'ex governante verrà finalmente svelato.

Finora il suo personaggio, come accennato a volte da Otello e Silvia, si era trasferito dal padre per assisterlo, ma nuove rivelazioni stanno per arrivare. Otello nelle prossime puntate farà delle rivelazioni importanti, lamentando l'assenza di Teresa, che potrebbe fare una telefonata chiarificatrice.