Patrizio Rispo: "La mia vita parallela in Un Posto al Sole"

Patrizio Rispo è nel cast di Un Posto al Sole dalla prima puntata, ben 23 anni fa. Nella soap è l'amatissimo Raffaele Giordano e ai microfoni di Napolitoday ammette che, dopo tanto tempo, la sua vita reale è irrimediabilmente fusa a quella in scena: "Quando le persone mi incontrano mi trattano come se fossi Raffaele. In verità, posso dire che la mia vità è un ibrido tra Patrizio e Raffaele. Forse riesco ad assere veramente Patrizio solo quando la sera torno a casa".

In questa intervista, Rispo racconta i segreti della longevità di Un Posto al Sole, gli aneddoti con gli attori del cast storico e i suoi numerosi impegni nel sociale.

(Fotografie dalla pagina Facebook di Un Posto al Sole; colonna sonora: Summer e Straight da www.bensound.com)