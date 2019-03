Marina Tagliaferri, l'intervista: "Il segreto di Un Posto al Sole è Napoli"

Marina Tagliaferri è uno dei volti storici di "Un Posto al Sole". Nata a Roma, in 23 anni di soap il suo sangue è diventato un po' napoletano: "Ero già stata a Napoli, ma non l'avevo capita mai davvero. Dopo tanti anni, adesso, posso dire di averla capita realmente, di aver capito non solo la lingua, ma anche i modi di vivere".

Chi più di lei può svelare il segreto della longevità di una delle soap più seguite di sempre: "Credo che gli elementi siano tre: il primo è Napoli, perché la serie non avrebbe lo stesso successo se fosse ambientata altrove; il secondo è la contemporaneità, noi trattiamo temi che la città e il Paese affrontano oggi, non in un tempo indefinito; il terzo segreto è il gruppo, perché dopo 23 anni è come vivere in famiglia".

Il suo impegno davanti all'obiettivo va di pari passo con quello nel sociale, al fianco delle donne che subiscono violenze, proprio come il suo alter ego Giulia Poggi: "Un'assistente sociale mi raccontò che dopo tanti anni una donna che veniva perseguitata dal marito aveva trovato il coraggio di andarsene guardando Un posto Al Sole. E' una cosa che fa riflettere".