Un Posto al Sole, torna una delle attrici storiche nella soap

Come confermato di recente in una intervista torna sul set di Un Posto al Sole Valentina Pace (Elena Giordano). L'attrice era stata costretta a lasciare la soap per portare a termine la gravidanza della sua secondogenita (Matilde).

Elena Giordano nella finzione è andata a Londra, dopo la burrascosa storia d'amore con Valerio Viscardi. La figlia di Marina si decide dunque a tornare a Napoli assieme alla figlia Alice.