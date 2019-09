Un Posto al Sole, storico attore lascia la soap

Davide Devenuto, che interpreta Andrea Pergolesi in Un Posto al Sole, ha deciso di prendersi una pausa dalla soap, dopo tanti anni di fedele militanza.

L'attore, compagno nella vita di Serena Rossi, conosciuta proprio sul set di Upas (i due hanno anche un figlio, Diego), potrebbe in futuro tornare sui suoi passi e riapparire nella soap, come auspicano i fans. Per il momento potranno vederlo in onda su Canale 5 nella serie tv Rosy Abate, nei panni di un imprenditore vicino alla malavita.

In una recente intervista pubblicata da Grazia, Devenuto aveva annunciato di sentirsi stanco della soap e di sognare di poter lavorare in futuro con Paolo Sorrentino o Matteo Garrone.