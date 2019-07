Un Posto al Sole, anticipazioni dall'8 al 12 luglio

Le anticipazioni della settimana di Un Posto al Sole, dall'8 al 12 luglio. Le trame delle puntate della soap.ù

8 luglio

Tensioni tra Alberto, Filippo e Roberto. Il primo vuole far fallire il "nuovo" business. Assunta conosce Alex. Vittorio come reagirà? Franco torna nella sua vecchia palestra.

9 luglio

Roberto e Filippo stanno per concludere l'affare con Londra, ma Alberto ha in serbo un'amara sorpresa per i due.