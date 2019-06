Tony Figo: "Belen è la partner perfetta per il mio maresciallo"

E' diventato famoso interpretando uno strambo maresciallo dei carabinieri, ma non tutti sanno che il primo sogno artistico di Antonio D'Ursi, il Tony Figo di Colorado e in passato di Made in Sud, è stata la danza. "Ho cominciato studiando danza e credo anche di avere delle qualità come ballerino, ma mi sono accorto presto di non avere in fisico adatto per sfondare in quel campo. L'incontro con la comicità è arrivato quasi per caso".

Tony D'Ursi è ospite della rubrica "Tu dimmi quando quando" e si racconta a 360 gradi, tra lavoro, passioni e famiglia. Dai suoi natali a Scampia all'incontro con il gruppo di Made in Sud, fino all'apporodo a Colorado, sulle reti Mediaset, dove è stato riconfermato anche per la prossima stagione: "Quando ho parlato per la prima volta con gli autori mi hanno detto che avrei avuto una partner donna: Belen Rodriguez. Avrebbe interpretato il maresciallo Gnocca. All'inizio ero anche un po' preoccupato, ma poi è nato un feeling naturale e quando siamo sul palco ci divertiamo tanto. Belen ama Napoli, parla in napoletano, forse perché gli argentini sono molto vicini al nostro modo di vedere le cose".