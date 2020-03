iorestoacasa: la seconda puntata con i vostri video dalla quarantena

Anche in un periodo come questo c'è bisogno di sorridere. Per questo motivo vi abbiamo chiesto di inviarci i vostri video dalla quarantena. In questa seconda puntata del nostro challenge vi mostriamo chi balla la tarantella in camera da letto, chi canta Pino Daniele, chi offre il caffe al balcone di fronte usando...una corda.

