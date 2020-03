iorestoacasa: invia il tuo video a Napolitoday

Amici di NapoliToday, in questi giorni particolari di isolamento vorremmo da voi idee per trascorrere al meglio le nostre giornate. Le nuove direttive ci impongono di stare a casa evitando qualsiasi tipo di contatto con altre persone se non per motivi indispensabili. Questa reclusione forzata, ma necessaria, ci ha tolto tanto ma non tutto. Possiamo trasformare la “quarantena” in qualcosa di positivo, studiando, leggendo, mangiando e recuperando il tempo per noi stessi che troppo spesso fugge via senza soluzione alcuna.

E' importante restare a casa, per noi stessi ma soprattutto per le persone che amiamo. Non ci resta che mettere alla prova il nostro senso civico, morale e creativo. Per annullare le distanze ognuno si sta organizzando come può usando ingegno, tecnologia e fantasia. Dagli aperitivi tra amici via Skype, ai compleanni alternativi, da una corsetta in balcone ai concerti e flash mob casalinghi. Inviate sulle nostre pagine social o taggate NapoliToday nei vostri video e noi vi pubblicheremo.

Apriamo la mente e suggeriamo, anche agli altri, modi per sentirsi meno soli. Intanto Milano e Roma si sono date appuntamento per i prossimi giorni per cantare tutti insieme anche se a distanza. Napoli c'è, e risponde con le tante canzoni che in queste ore riempiono case, quartieri, vicoli e cuori. Aprite le finestre, uscite sui balconi e cantiamo tutti insieme... Cosa? Sceglietelo voi, l'importante è #RIMANEREACASA con #NAPOLITODAY