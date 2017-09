Via Saverio Altamura strada-discarica

Napoli, via Saverio Altamura, quartiere Arenella. Qualcuno ha cercato di infilare una culletta per bambini nel cestino portarifiuti. Ovviamente non c'è riuscito, ed ha deciso di abbandonarla così... Per la cronaca, via Saverio Altamura è una strada bellissima e frequentatissima, ma molti la considerano la propria discarica personale, abbandonando di tutto.

Molti i residenti, ovviamente quelli che non la riducono in queste condizioni, che chiedono a gran voce alle istituzioni una maggiore considerazione per la strada, le cui aiuole laterali sono anch'esse diventate delle mini-discariche, utilizzate anche da alcuni proprietari di cani per far defecare i propri animali senza poi raccoglierne le deiezioni.

Più volte, e sempre da queste pagine, abbiamo segnalato lo stato di degrado della strada, che collega i quartieri del Vomero e dell'Arenella. Tempo fa qualcuno pensò di abbandonare da quelle parti anche un wc. Via Saverio Altamura, per molti, purtroppo, è diventata una mini-discarica, da utilizzare specialmente nelle ore notturne, quando il traffico diminuisce. Ogni tanto la zona viene bonificata, ma dopo poco il degrado, causato dai cosiddetti "furbetti" dei rifiuti, si ripresenta come e più di prima.