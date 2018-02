Via Saverio Altamura: cestini trasformati in cassonetti

Via Saverio Altamura. Quartiere Arenella-Vomero di Napoli. Questo semplice cestino che vedete in foto è diventato piano piano un cassonetto per la raccolta indifferenziata... È usato, e non è l'unico, dai furbetti della zona e non solo che si stancano, poverini, di separare i rifiuti.

Non pochi coloro che chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e da parte dell'Asía.

Via Saverio Altamura è da tempo una delle strade preferite da coloro che della raccolta differenziata non ne vogliono proprio sapere e che, approfittando della scarsa illuminazione in alcuni punti, vi abbandonano di tutto, dai televisori ai materassi, dai mobili ai gabinetti, come pure da tempo denunciamo da queste pagine.