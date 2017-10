TuttoSposi inaugura con l’abito più bello del mondo

Sarà presentato a Napoli, in occasione della giornata inaugurale di TuttoSposi, l’Abito da sposa più bello del mondo che ha vinto, a maggio scorso, il prestigioso “Elle Bridal International Award”. Il meraviglioso vestito che si è aggiudicato uno degli Oscar del wedding, assegnato da una giuria internazionale, appartiene alla collezione della Nicole Fashion Group che aprirà, con la sua sfilata, sabato 21 ottobre alle 20.30, il calendario dei defilèe di TuttoSposi alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

The NeverEnding story, è il titolo dello show che presenta la collezione Nicole 2018, con abiti da sposa fatti a mano e col cuore, per una storia d’amore senza fine, che animerà la prima serata di TuttoSposi. E dall’abito più bello, all’uomo più amato dalle Italiane, l’attore Raoul Bova che riceverà al termine della sfilata, dalla direttrice Creativa della maison, Alessandra Rinaudo, il premio Diva e Donna.

Nove giorni di sfilate, esposizione e spettacoli per la ventinovesima edizione della più grande rassegna dedicata al mondo del wedding che si svolge in Italia, aperta al pubblico dalle 10 di sabato 21 fino alle 22.30 di domenica 29 ottobre 2017.

Oltre 200 milioni di euro, di sconti fiera, sono offerti dalle 350 aziende espositrici di TuttoSposi per le coppie che prenotano e scelgono prodotti e servizi per il proprio matrimonio da celebrare nel biennio 2018-19. Un’occasione da non perdere per i futuri sposi per organizzare il giorno della cerimonia, confrontare e scegliere abiti da sposa e sposo, location per il banchetto, fotografi, fiori, auto da noleggiare, hair stylist, beauty make up e viaggi di nozze. Ma non solo: a TuttoSposi è possible anche scegliere gli arredi per allestire la prima casa con offerte di cucine, divani, camere da letto e complementi.

Infine quest’anno, in attesa di festeggiare il trentennale della prossima edizione, il biglietto d’ingresso costerà ancora meno per tutti quelli che non avranno ritirato per tempo le 30.000 PRIVILEGE CARD distribuite presso i principali partner della manifestazione e che consentono l’accesso gratuito in fiera.

Il biglietto intero costerà, sabato e domenica, 8 euro e il ridotto (se si entra prima delle ore 15,00) 5 euro, mentre dal lunedì al venerdì il costo è di 2,50 euro. Inoltre, da quest’anno, è possibile acquistare un abbomamento al costo di 15 euro, valido per tutti i nove giorni.

Tutti i giorni sono in programma sfilate di moda sposa, nel Palasposa, un intero padiglione dedicato ai defilèe delle principali case di moda internazionali che presentano gli abiti delle collezioni 2018.