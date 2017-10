TuttoSposi: arrivano Gabriel Garko, Valeria Marini e Pamela Prati

Concluso il primo weekend a Tutto Sposi, durante il quale sono stati ospiti d’onore Raoul Bova e Anna Tantangelo, la fiera del wedding che si concluderà domenica 29 ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli ha registrato un alto flusso di visitatori.

In questa settimana sono in programma altri eventi oltre le sfilate, come il Gala Dinner di martedì 24 durante il quale saranno assegnati i premi “Working Women Award – Diva e Donna”, le selezioni e la proclamazione di Miss TuttoSposi, giovedì 26, sino all’arrivo di Gabriel Garko e la fidanzata Adua del Vesco (sabato 28). Nella giornata conclusiva, domenica 29, arriveranno due tra le donne più belle d’Italia: Valeria Marini e Pamela Prati.

Ad aprire, sul white carpet del Palasposa, la prima giornata settimanale dei defilée sarà l’atelier Le spose di Ersilia Principe, lunedì alle 20,00. Le collezioni 2018 sono veri capolavori di alta sartoria che mettono in risalto la manodopera italiana e i pregiati pizzi francesi. La sfilata avrà come ulteriore novità la presentazione della capsule collection firmata “Ersilia Principe Couture”, una linea di abiti da sposa esclusiva interamente disegnata, progettata e prodotta da Ersilia Principe.

Il giorno successivo saranno consegnati i “Working Women Awards - Diva e Donna 2017”, i premi assegnati nell'ambito della grande festa della famiglia a Napoli TuttoSposi, in collaborazione dall'OFI (Osservatorio Familiare Italiano presieduto da Martina Ferrara) e dal popolare magazine diretto da Angelo Ascoli (Cairo Editore). I riconoscimenti destinati ad alcune tra le più brillanti protagoniste del mondo artistico e della comunicazione saranno consegnati martedì 24 ottobre alla Mostra d'Oltremare di Napoli nel corso di un Gala che sarà presentato dal giornalista Pascal Vicedomini e dalla conduttrice televisiva Veronica Maya.

Quest’anno i “Working Women Awards - Diva e Donna” sono stati attribuiti alla produttrice e attrice Ida Di Benedetto, alla produttrice e alla co-protagonista della fiction “I Bastardi di Pizzofalcone” Gabriella Buontempo e Tosca D'Aquino ed alla direttrice artistica danza del Festival di Ravello, Laura Valente.

Con loro anche l'attrice e presentatrice di Made in Sud Fatima Trotta, l'editore di Radio Kiss Kiss Lucia Niespolo, la top-model Miss Universo Italia 2016 Sophia Sergio, la modella e attrice italo-brasiliana Shalana Santana e la modella e presentatrice Tv Pasqualina Sanna.

La serata di gala sarà animata dalle note musicali dell’Aurelio Fierro Junior Orchestra e da quelle di SUD58, il trio canoro del noto programma televisivo Made in Sud.

Da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre Tutto Sposi sarà aperto solo di pomeriggio, dalle 16.30 alle 21.30, ed il costo del biglietto sarà di 2,50 euro.