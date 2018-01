Tangenziale di Napoli, è cosa fatta l'aumento del pedaggio

E' fatta. Dopo qualche anno il famigerato aumento è cosa fatta. E così il pedaggio della Tangenziale di Napoli è già passato da 95 centesimi a un euro tondo tondo. Inutile sperare in ripensamenti o retromarce. I caselli sono stati già aggiornati, sia per quanto riguarda la cartellonistica che per quanto riguarda la riscossione automatica. Un aumento che porterà nelle casse della Tangenziale un bel po' di soldi in più.

Qualcuno, tra gli automobilisti interpellati sull'argomento, ha trovato anche il modo per fare un po' di ironia sull'argomento: "A soffrire di più per questo aumento -ha spiegato tra il serio e il faceto uno di loro- saranno in particolare coloro che ai caselli automatici aspettavano quei cinque centesimi di resto come elemosina e come contributo per racimolare un po' di soldi a fine giornata". In particolare ai caselli della Doganella, infatti, sono numerose le donne di origine Rom che, nonostante i divieti di accattonaggio, chiedono qualche monetina agli automobilisti.

Al di là delle battute, l'incremento del costo del pedaggio dovrebbe comunque rendere leggermente più veloci i tempi di passaggio ai caselli, sia quelli automatici che quelli ancora presidiati dall'esattore, proprio perchè non si perderà tempo nell'elargizione del resto (ovviamente quando il pedaggio sarà corrisposto con le monete esatte).