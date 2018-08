Sette materassi abbandonati tutti assieme vicino alla fermata dell'autobus

Non sappiamo se è un record ma, se lo fosse, sarebbe un record triste. Molto triste. Sette materassi abbandonati vicino alla fermata dell'autobus in via Alessandro Poerio. A due passi da una sede della polizia municipale. A pochi metri da Piazza Garibaldi.

Finora di materassi lasciati dove capita se n'erano visti al massimo, tutti assieme, due, tre, magari quattro. Ma sette, almeno a sentire un po' in giro, sembra sia davvero il record. Un record difficile da superare.