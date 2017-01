"Senese, ti aspetto sull'Isola dei Famosi". Lo scherzo di Gianluca Manzieri

Inizia l’Isola dei Famosi su Canale 5 e Gianluca Manzieri, comico, dj e show-man di razza, non si è fatto sfuggire l’occasione per inventarsi uno dei suoi memorabili scherzi. Fingendosi il direttore artistico del noto programma televisivo, ha alzato il telefono e ha chiamato in diretta, nel corso del suo appuntamento quotidiano su Radio Marte, nientemeno che James Senese, il grande sassofonista partenopeo famoso, tra le altre cose, anche per le sue collaborazioni con Pino Daniele, Lucio Dalla, Enzo Gragnaniello e tanti altri. Simulando un accento vagamente milanese, e proponendosi con un cognome altrettanto “milanese”, Manzieri ha “convinto” Senese ad intervenire in studio nel corso della diretta dall’Isola dei Famosi, arrivando al clou quando gli ha detto, prospettandogli la partecipazione diretta sull’isola, “Senta, Senese, io la vedrei bene in una scena in cui viene simulato un rapporto sessuale con Ceccherini, uno dei concorrenti”, e giù con altre battute e doppi sensi che hanno lasciato abbastanza senza parole il sassofonista che poi, piano piano, ha cominciato a realizzare che si potesse trattare di uno scherzo. Gianluca Manzieri ha calcato la mano, e ha proposto a Senese di rappresentare Napoli dallo studio centrale per poter parlare di Nancy, la cantante neo-melodica che è una delle concorrenti reali del programma, e solo alla fine ha rivelato la sua identità, concludendo la telefonata tra le risate generali. “Re” indiscusso degli scherzi telefonici, Manzieri quando Papa Bergoglio venne a Napoli si finse uno dei rappresentanti della sicurezza personale del Pontefice e fece credere a numerosi commercianti che il Papa si sarebbe fermato proprio nel loro negozio per alcuni acquisti da fare lungo il percorso. Tempo fa, inoltre, spacciandosi per il fantomatico dottor Tersilli, medico dell’Asl, chiamò poi a casa di un’anziana signora e, guidandola nei meandri della finta burocrazia, le spiegò come fare per “rifarsi la verginità” e riuscire a ottenere, alla veneranda età di 90 anni, una sacrosanta pensione, stavolta non di anzianità, ma per la... verginità mai perduta. Gianluca Manzieri conduce il suo programma su Radio Marte, tutti i giorni, dalle 16 alle 19, e nell’ultima ora della trasmissione si “trasforma” nel DJ Pandemonio con la sua selezione di musica anni ’70, ’80 e ‘90 suonata rigorosamente in vinile.